Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
06.11.2025 13:58:00
Rheinmetall meldet Rekordumsatz - aber schleppenden Auftragseingang
Die weltweite Krisenlage hat Rheinmetall einen deutlichen Umsatzzuwachs beschert. Bemerkenswert: Die Auftraggeber sind zögerlich, obwohl sie die Bundeswehr doch eigentlich ertüchtigen wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
09:30
|Rheinmetall-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn legen zu - Deal für ziviles Geschäft im Blick (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|337,00
|-0,30%
|Rheinmetall AG
|1 704,50
|-0,35%