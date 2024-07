Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Bank-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 24. Juli habe er seine Schätzungen aktualisiert, schrieb Analyst Chris Hallam in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Insgesamt erwartet er eine leicht negative Rendite auf das harte Eigenkapital (ROTE), da das Quartal durch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von etwa 1,5 Milliarden Euro belastet werde.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Bank-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:17 Uhr um 0,3 Prozent auf 15,43 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 39,38 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 399 852 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 28,4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 24.07.2024 erwartet.

