Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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24.03.2026 20:05:00
Is Amazon Actually a Once-in-a-Decade Bargain Stock Right Now?
Investors are currently worried about Amazon's (NASDAQ: AMZN) position in the artificial intelligence (AI) revolution. Even though the company benefits from increased cloud spending on AI computing resources, it has failed to deliver cutting-edge AI models and is growing more slowly than competitors in winning deals, putting pressure on its stock price.However, as readers will know, Amazon is not just a cloud computing business. It has a vast retail empire worldwide that generated more than $500 billion in revenue last year and is seeing double-digit growth. Here's why investors should forget about the AI boom, and why Amazon's e-commerce profit potential makes it a once-in-a-decade bargain right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.03.26
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24.03.26
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