Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
14.02.2026 00:15:00
Is Amazon Stock a Good Buy?
After beginning the year on a strong note, shares of e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ: AMZN) have recently fallen off a cliff.Let's dig into why Amazon investors are running for the hills. Is now a good opportunity to buy the dip in Amazon, or is the stock turning into a falling knife?
