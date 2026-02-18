AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
18.02.2026 22:45:00
Is AMD Stock a Buy Now?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock got off to a promising start in 2026, but it has lost its wheels of late following the release of its fourth-quarter 2025 results on Feb. 3.The sell-off triggered by AMD's quarterly report explains why the stock is down 4.8% so far in 2026. The PHLX Semiconductor Sector index, on the other hand, has jumped roughly 15.5% this year. Savvy investors may now be wondering if it would be a good idea to capitalize on AMD stock's pullback and buy it right now.
