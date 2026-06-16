Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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16.06.2026 19:15:00
Is Microsoft a Deep Value Stock?
Many investors have been kicking Microsoft (NASDAQ: MSFT) to the curb. It's down by almost 20% year to date as fellow tech stocks continue to rally. The State Street Technology Select Sector SPDR ETF's 28% year-to-date rally truly captures how much Microsoft has fallen in the eyes of many investors.However, it may be too early to count Microsoft out, especially since its strong fundamentals remain intact.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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