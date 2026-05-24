Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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24.05.2026 17:42:00
Is Microsoft Stock a Steal Right Now?
Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock hasn't had a great 2026. The stock is down 13.3% since 2026 began, which sets it apart from most other big tech companies that are up by double-digit percentages in 2026. With that kind of share-price performance, investors may be wondering whether Microsoft stock is a buy at that discounted price.So, is Microsoft a steal right now? Or was the sell-off warranted? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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