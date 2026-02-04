Nebius Aktie
Is Nebius Stock Too Expensive After Its Massive Rally?
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) is growing at breakneck speed as demand for AI infrastructure explodes. Multi-billion dollar deals and cutting-edge technology fuel the bull case, but extreme valuation and deep losses create serious downside risk.Stock prices used were the market prices of Jan. 21, 2026. The video was published on Jan. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
