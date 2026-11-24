Sizable down cycles aren't new to the Netflix (NASDAQ:NFLX) story. The latest dip, with shares down 56% from their peak (as of Nov. 23), is certainly troubling for investors to witness. But it's smaller than the 76% drop in 2022 and the 79% fall before that in 2011.

History says that the streaming stock has always made a comeback. And despite the most recent tumble, the shares have still returned 392% in the past 10 years. Getting in early on a true disruptor usually produces this type of performance.

Is it time to buy Netflix for $1,000? At the current price of $58.10, investors can add about 17 shares to their portfolios.

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