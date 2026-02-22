Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.02.2026 16:55:20
Is Netflix making us stupid?
Netflix is increasingly designing films and series for distracted, second-screen viewers. DW's Scott Roxborough asks what it means for storytelling, visual language and the future of cinema as an art form.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
01:31
|Trump demands Netflix remove former Obama official from board (Financial Times)
18.02.26
|Millionen weltweit gucken deutsche Thriller-Serie auf Netflix (dpa-AFX)
16.02.26