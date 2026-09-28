Is Nvidia a Sleeper Dividend Giant?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) and the words "dividend stock" aren't normally mentioned in the same sentence, but maybe they should be. While Nvidia is normally tagged as a high-growth, artificial intelligence stock, which it is, it's also a growing dividend payer. While the dividend payout isn't as high as some others, it could rapidly expand over the next few years as Nvidia's cash flows multiply.

Buying Nvidia stock today could mean it becomes one of the bigger dividend payers in your portfolio in the future, and that's just one of a growing list of reasons to buy it.

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