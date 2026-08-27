NVIDIA Aktie
|195,90EUR
|15,82EUR
|8,78%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 275 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ki-Chip-Riese habe hervorragende Quartalszahlen sowie eine "knackige Umsatzprognose" bekannt gegeben, welche deutlich über dem Konsens liege, lobte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Ohne den bestehenden Speicherchipmangel würde das Plus noch deutlicher ausfallen. Wermann erhöhte seine Schätzungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 226,83
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 226,75
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:25
|Nach starker Bilanz: NVIDIA-Aktie beflügelt Analysten - Kursziele sorgen für Aufsehen bei Anlegern (finanzen.at)
|
20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
19:26
|AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia überzeugt mit Ausblick und treibt den KI-Sektor an (dpa-AFX)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19:51
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:51
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|19:51
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|194,16
|7,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:51
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16:23
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|15:20
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|14:19
|EVN buy
|Baader Bank
|14:10
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11:44
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11:13
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|09:38
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.