NVIDIA Aktie
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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 218,29
|
Abst. Kursziel*:
83,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 218,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
83,24%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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11.09.26
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11.09.26
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11.09.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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