NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.12.2025 22:15:00
Is Nvidia Stock a Buy in 2026?
When it comes to leading semiconductor stocks, investors don't need to look much further than companies like Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom, Advanced Micro Devices, Micron Technology, and of course, Nvidia (NASDAQ: NVDA).While Nvidia has been the headline act for much of the artificial intelligence (AI) revolution, shares have lagged its chip peers throughout 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25