Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
10.02.2026 17:37:00
Is Oracle Stock a Buy Now?
When it comes to Oracle (NYSE: ORCL) stock, optimism surrounding its AI infrastructure has given way to deep worry. The stock spiked after Oracle announced a deal with OpenAI and a massive backlog, which has since grown to $523 billion.However, the spending required to capture that business has led to mounting debts and rising share counts, prompting investors to sell the stock. Consequently, the stock has struggled since the announcement of the OpenAI deal last fall.Amid that discount, should investors buy into Oracle, or are they better off staying on the sidelines?
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|77 250,00
|-2,62%
|Oracle Corp.
|130,42
|-1,17%