Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
26.09.2026 01:00:00
Is Super Micro Computer a Buy?
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) isn't a household name in AI stocks the way, say, Nvidia is, but it's one of the fastest-growing companies in AI.
The server-maker, which is known for specialized, liquid-cooled systems optimized for artificial intelligence, reported 93% revenue growth in its most recent quarter, and 78% revenue growth for fiscal 2026, which ended on June 30.
Supermicro, as the company is often known, was an early winner in the AI boom. The stock jumped more than 1,000% in less than a year before peaking in March 2024. The stock gained interest from its rapid growth and its close partnership with Nvidia, but then started falling on concerns about its valuation and due to a follow-on offering of 2 million shares. The sell-off accelerated in April after a whistleblower accused the company of improper revenue practices.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|Börse New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Super Micro Computer Inc
Aktien in diesem Artikel
|Super Micro Computer Inc
|37,84
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.