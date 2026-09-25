Super Micro Computer Aktie

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WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023

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26.09.2026 01:00:00

Is Super Micro Computer a Buy?

Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) isn't a household name in AI stocks the way, say, Nvidia is, but it's one of the fastest-growing companies in AI.

The server-maker, which is known for specialized, liquid-cooled systems optimized for artificial intelligence, reported 93% revenue growth in its most recent quarter, and 78% revenue growth for fiscal 2026, which ended on June 30.

Supermicro, as the company is often known, was an early winner in the AI boom. The stock jumped more than 1,000% in less than a year before peaking in March 2024. The stock gained interest from its rapid growth and its close partnership with Nvidia, but then started falling on concerns about its valuation and due to a follow-on offering of 2 million shares. The sell-off accelerated in April after a whistleblower accused the company of improper revenue practices.

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