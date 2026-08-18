Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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18.08.2026 19:48:41
Is the Bottom in for Netflix Stock?
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
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10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)