NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 21:33:02
Is the Worst Over for Nvidia Stock?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) calmed some investor fears by raising fiscal 2028 guidance following the departure of founder and CEO Jensen Huang. However, the strong Nov. 17 report and fiscal 2028 forecast don't necessarily mean the worst is over for the stock, as longer-term worries persist, even with Huang unexpectedly being reinstated as CEO on Monday morning.
Let's dig into Nvidia's fiscal third-quarter results and prospects to see whether the semiconductor stock is a buy.
The biggest recent news for Nvidia came after the quarterly report, when Huang was welcomed back. Before that, the company had raised its revenue forecast for next year from 70% growth to 75% growth due to increased confidence in both supply and demand. There had been a growing concern that the company would reduce its forecast as it tries to flush out sales that eventually make their way to China illegally, so this was a big relief.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|151,50
|31,40%
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