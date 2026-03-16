Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.03.2026 02:08:51
JD.com’s European push pits Chinese retailer against Amazon
The push into foreign markets comes at a time when Chinese companies are competing for share at homeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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