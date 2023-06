Jeff Bezos kauft eine einzige Amazon-Aktie - zum ersten Mal seit 20 Jahren

• Jeff Bezos kauft eine einzelne Amazon-Aktie• Zeitpunkt ist Anlass für Spekulationen• Wettstreit mit Elon Musk

Es ist in Anlegerkreisen weithin bekannt, dass der Amazon-Gründer Jeff Bezos in den letzten 20 Jahren zwar Aktien des Onlineversandhändlers verkauft, aber keine neuen Aktien zugekauft hat. Zur Finanzierung privater Investitionen sowie seines Raumfahrtunternehmens Blue Origin, das zuletzt mit einem Fehlstart in der Wüste von Nevada auf sich aufmerksam machte, verkaufte Jeff Bezos laut Bloomberg sogar Amazon-Anteile im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar. Nach gängiger Meinung nicht ungewöhnlich, denn schließlich ist ein Großteil von Bezos-Vermögen in Amazon-Aktien gebunden.

Nun hat der Milliardär, der derzeit auf Platz 3 des Bloomberg Billionaires Index landet, eine einzige Aktie des von ihm gegründeten Unternehmens gekauft - und dies zum Preis von 114,77 US-Dollar.

Jeff Bezos purchased a single share of Amazon, $AMZN, last week, at $114.77.



He has made about $10 on it since.- unusual_whales (@unusual_whales) June 12, 2023

Aus der SEC-Meldung vom 25. Mai 2023 geht hervor, dass Bezos einen Tag zuvor gleichzeitig eine Schenkung von 69.290 Aktien an eine gemeinnützige Organisation vorgenommen und eine einzige Amazon-Aktie erworben hat. Ob der bisherige Gewinn von rund 11 US-Dollar, inzwischen sind es sogar zwölf US-Dollar (Stand 15.06.2023), den Bezos neuestes Investment bislang eingebracht hat, die Hauptmotivation für den Kauf war oder ob dahinter nicht vielmehr eine versteckte Botschaft lauert, wird derzeit in verschiedenen Medien diskutiert.

Jeff Bezos buying 1 share of Amazon at 4:20 PM is hilarious . - Wizardtoshi (@Wizardtoshi) May 27, 2023

Anlass für Spekulationen gibt auch der Zeitpunkt der Transaktion. Wie ein Twitter-User bemerkt, wurde die Transaktion um 16.20 Uhr New Yorker Zeit gemeldet: Für einige eindeutig eine Referenz auf die Zahl 42 und damit auf die ultimative Frage nach dem Sinn des Lebens ("Per Anhalter durch die Galaxis") und den "Weed Day".

Ewige Rivalen: Jeff Bezos und Elon Musk

Tesla-Chef Elon Musk verwendet in seinen Tweets oftmals die Zahlen 420 und 69, weshalb sich zahlreiche Spekulationen auch um den seit Jahrzehnten anhaltenden Konkurrenzkampf zwischen Musk und Bezos drehen. Der Wettstreit der beiden Tech-Giganten drückt sich sowohl im Wettrüsten für das Weltall als auch in ihren terrestrischen Finanztransaktionen aus.

"Er brauchte eine weitere Aktie, um die Kontrolle zurückzugewinnen", soll hingegen Stanford C. Bernstein-Analyst Mark Shmulik laut Bloomberg im Scherz gesagt haben. Bezos hält derzeit laut Bloomberg 9,7 Prozent der Unternehmensanteile am Onlineversand-Giganten und übt auch weiterhin die Stimmrechtskontrolle über die Aktien seiner Exfrau MacKenzie Scott aus, die 2,9 Prozent am Unternehmen hält.

Was aber wirklich hinter dem Kauf steckt, muss sich erst noch zeigen. Auf Nachfrage von Bloomberg waren weder Bezos noch Amazon-Sprecher zu einem Statement bereit.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.