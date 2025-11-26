JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lohnende JPMorgan Chase-Anlage?
|
26.11.2025 16:04:10
Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 122,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das JPMorgan Chase-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,819 JPMorgan Chase-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 303,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,30 Prozent zugenommen.
JPMorgan Chase war somit zuletzt am Markt 811,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
|
09:08
|JPMorgan to build new Canary Wharf office tower (Financial Times)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|US justice department to probe Bill Clinton and JPMorgan ties to Epstein (Financial Times)