Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag bei 122,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das JPMorgan Chase-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,819 JPMorgan Chase-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 303,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 248,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 148,30 Prozent zugenommen.

JPMorgan Chase war somit zuletzt am Markt 811,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at