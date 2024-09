Kaufen für Fresenius SE-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 42 Euro belassen. Der gewandelte Gesundheitskonzern entwickele sich in seinen beiden Geschäftsbereichen sehr gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Wachstumsmotor Kabi, das Geschäft mit Infusionen und klinischer Ernährung, sei auf einem guten Weg. Die Kliniksparte Helios habe zudem in ihren Kernmärkten frühzeitig die richtigen Weichen gestellt und auch die Entschuldung von Fresenius komme gut voran.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 33,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148 042 Fresenius SE-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2024 um 19,1 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 11:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 11:14 / MESZ



