Index im Blick 15.12.2025 09:29:05

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der LUS-DAX im Performance-Check.

Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent stärker bei 24 271,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 245,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 327,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 849,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 729,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, bei 20 402,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 21,57 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. 18 821,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 120,45 EUR), Fresenius SE (+ 1,68 Prozent auf 48,36 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 23,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,91 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,90 Prozent auf 224,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), Merck (-1,48 Prozent auf 116,10 EUR), Scout24 (-1,38 Prozent auf 85,50 EUR), Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 38,07 EUR) und Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,02 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 246 581 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

