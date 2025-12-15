Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell

Am Montag steht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,53 Prozent im Plus bei 24 314,60 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,460 Prozent auf 24 297,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 186,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 233,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 317,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 876,55 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 23 748,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wurde der DAX auf 20 405,92 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,42 Prozent nach oben. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 3,03 Prozent auf 49,00 EUR), SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 120,30 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 196,06 EUR) und Zalando (+ 1,08 Prozent auf 23,34 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 37,96 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,02 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 096 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,054 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at