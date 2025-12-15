Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag

Am Montag legt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 24 302,00 Punkte zu.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24 234,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 327,50 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 849,00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, bei 23 729,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 20 402,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,73 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 3,03 Prozent auf 49,00 EUR), SAP SE (+ 2,02 Prozent auf 212,40 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 120,30 EUR), Airbus SE (+ 1,09 Prozent auf 196,06 EUR) und Zalando (+ 1,08 Prozent auf 23,34 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 573,00 EUR), Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 37,96 EUR), Infineon (-0,85 Prozent auf 35,98 EUR), Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,02 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,39 Prozent auf 555,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 096 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

