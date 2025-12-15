Börse Frankfurt in Grün: DAX startet im Plus

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 24 274,61 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,460 Prozent auf 24 297,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 186,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 267,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 302,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 876,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, notierte der DAX bei 23 748,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, stand der DAX bei 20 405,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 21,22 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 120,45 EUR), Fresenius SE (+ 1,68 Prozent auf 48,36 EUR), Zalando (+ 1,56 Prozent auf 23,45 EUR), Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 31,91 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,90 Prozent auf 224,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 1 585,50 EUR), Merck (-1,48 Prozent auf 116,10 EUR), Scout24 (-1,38 Prozent auf 85,50 EUR), Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 38,07 EUR) und Vonovia SE (-0,74 Prozent auf 24,02 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 246 581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,054 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,27 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

