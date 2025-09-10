Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
STOXX 50-Entwicklung 10.09.2025 15:59:13

Kaum Veränderungen: STOXX 50 notiert am Nachmittag um Vortagesschluss

Kaum Veränderungen: STOXX 50 notiert am Nachmittag um Vortagesschluss

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 am Mittwochnachmittag.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent auf 4 562,90 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 4 573,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 563,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 591,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 562,77 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,207 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 477,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 586,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 365,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 1,87 Prozent auf 9,97 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,97 GBP), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF) und Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 188,70 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,10 Prozent auf 34,10 GBP), Deutsche Telekom (-1,83 Prozent auf 30,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,74 Prozent auf 521,00 EUR), Diageo (-1,49 Prozent auf 19,17 GBP) und Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 8 133 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,382 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen

09.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Rolls-Royce Buy UBS AG
01.09.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,70 2,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 189,40 0,91% Airbus SE
BNP Paribas S.A. 78,06 0,30% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 30,00 -2,15% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 22,30 -0,45% Diageo plc
HSBC Holdings plc 11,56 2,48% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,43 -0,02% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 521,80 -1,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 39,46 -1,74% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 158,35 3,23% Richemont
Roche AG (Genussschein) 266,40 -1,22% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 12,80 0,63% Rolls-Royce Plc
SAP SE 227,00 -1,92% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 561,10 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX etwas tiefer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt leicht nach. Der deutsche Leitindex tritt zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street zeichnen sich uneinheitliche Tendenzen ab. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen