10.09.2025 15:59:13
Kaum Veränderungen: STOXX 50 notiert am Nachmittag um Vortagesschluss
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent auf 4 562,90 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,238 Prozent auf 4 573,95 Punkte an der Kurstafel, nach 4 563,07 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 591,86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 562,77 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,207 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 477,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 586,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 365,40 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 1,87 Prozent auf 9,97 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,83 Prozent auf 56,72 CHF), Rolls-Royce (+ 0,92 Prozent auf 10,97 GBP), Richemont (+ 0,88 Prozent auf 149,10 CHF) und Airbus SE (+ 0,61 Prozent auf 188,70 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-2,10 Prozent auf 34,10 GBP), Deutsche Telekom (-1,83 Prozent auf 30,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,74 Prozent auf 521,00 EUR), Diageo (-1,49 Prozent auf 19,17 GBP) und Roche (-1,08 Prozent auf 266,80 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 8 133 635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 268,382 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rolls-Royce Plcmehr Analysen
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,70
|2,02%
|Airbus SE
|189,40
|0,91%
|BNP Paribas S.A.
|78,06
|0,30%
|Deutsche Telekom AG
|30,00
|-2,15%
|Diageo plc
|22,30
|-0,45%
|HSBC Holdings plc
|11,56
|2,48%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,43
|-0,02%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|521,80
|-1,55%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|39,46
|-1,74%
|Richemont
|158,35
|3,23%
|Roche AG (Genussschein)
|266,40
|-1,22%
|Rolls-Royce Plc
|12,80
|0,63%
|SAP SE
|227,00
|-1,92%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 561,10
|-0,04%
