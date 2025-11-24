Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
24.11.2025 15:17:00
Kehrtwende: Google will JPEG XL in Chrome zurückbringen
Drei Jahre nach der Entfernung will Google JPEG XL wieder in Chrome integrieren. Zuvor hatten unter anderem Safari und Firefox ihre Positionen geändert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)mehr Nachrichten
|
16:02
|Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
16:02
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case (Financial Times)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)