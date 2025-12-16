Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.12.2025 01:59:03
Kein Mensch war je reicher: Elon Musk knackt die 600-Milliarden-Dollar Marke
Der vermögendste Mann der Welt ist Elon Musk inzwischen mit deutlichem Abstand. Ein Börsengang seines Weltraum-Unternehmens dürfte das finanzielle Gewicht des Tesla-Chefs nun nochmal deutlich nach oben treiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
