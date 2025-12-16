Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

16.12.2025 01:59:03

Kein Mensch war je reicher: Elon Musk knackt die 600-Milliarden-Dollar Marke

Der vermögendste Mann der Welt ist Elon Musk inzwischen mit deutlichem Abstand. Ein Börsengang seines Weltraum-Unternehmens dürfte das finanzielle Gewicht des Tesla-Chefs nun nochmal deutlich nach oben treiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
