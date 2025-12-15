Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.12.2025 22:29:38
'Forbes' sieht Musks Vermögen bei über 600 Milliarden Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Elon Musk hat nach Berechnungen des Magazins "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 600 Milliarden Dollar erreicht. Den Ausschlag gab aus Sicht von "Forbes" der aktuelle Verkauf von Aktien der von Musk geführten Raumfahrt-Firma SpaceX durch einige Mitarbeiter und Investoren. Aus dem dabei festgelegten Preis rechnete das Magazin einen höheren Gesamtwert für das Unternehmen hoch - was auch auf die Schätzung von "Forbes" zu Musks Anteil durchschlug.
Noch Stunden zuvor hatte "Forbes" Musk in seiner Reichenliste bei gut 500 Milliarden Dollar gesehen und der Finanzdienst Bloomberg kam am Montag auf 470 Milliarden Dollar.
Tesla (Tesla) und SpaceX machen Musk reich
Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX. Anders als Tesla ist SpaceX allerdings nicht an der Börse notiert, sodass es keinen Unternehmenswert gibt, der sich durch die Aktienkurs-Entwicklung am Markt ergibt. Stattdessen werden in solchen Fallen Bewertungen bei Finanzierungsrunden oder bei Aktienverkäufen von Mitarbeitern herangezogen. Sie können stark von der späteren Marktentwicklung abweichen.
Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkauften konnten, ergibt sich ein hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. "Forbes" hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah "Forbes" Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar./so/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
22:35
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
22:29
|'Forbes' sieht Musks Vermögen bei über 600 Milliarden Dollar (dpa-AFX)
|
21:33
|"Big-Short"-Investor Burry warnt bei Tesla-Aktie vor deutlicher Überbewertung (finanzen.at)
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16:01
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.12.25
|Tesla-Aktie im Europa-Tief: Warum die Probleme über reine Absatzschwächen hinausgehen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)