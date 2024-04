Keine Impulse: STOXX 50 am Nachmittag wenig bewegt

Aktuell legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,00 Prozent auf 4 398,94 Punkte nach oben. Zuvor ging der STOXX 50 0,051 Prozent stärker bei 4 401,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 398,81 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 394,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 409,38 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,959 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 302,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 077,94 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bei 3 952,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,50 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 462,29 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BASF (+ 1,60 Prozent auf 54,68 EUR), HSBC (+ 1,21 Prozent auf 6,29 GBP), Glencore (+ 1,04 Prozent auf 4,53 GBP), UniCredit (+ 0,74 Prozent auf 35,63 EUR) und UBS (+ 0,72 Prozent auf 27,93 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Reckitt Benckiser (-1,62 Prozent auf 42,06 GBP), Diageo (-1,42 Prozent auf 29,13 GBP), RELX (-1,37 Prozent auf 33,10 GBP), Zurich Insurance (-1,30 Prozent auf 477,30 CHF) und GSK (-1,08 Prozent auf 16,45 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 701 180 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 526,795 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at