UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
17.11.2025 09:29:01
Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester
Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,09 Prozent auf 5 698,68 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,029 Prozent auf 5 692,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 693,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 686,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 701,25 Zählern.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 448,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 794,85 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 113,50 EUR), Eni (+ 1,76 Prozent auf 16,58 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 35,87 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 208,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 1 739,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,76 Prozent auf 28,19 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 43,73 EUR), Siemens (-0,54 Prozent auf 229,10 EUR), UniCredit (-0,48 Prozent auf 64,29 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 544,20 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 213 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|209,20
|1,63%
|ASML NV
|875,40
|1,25%
|Bayer
|28,08
|-0,90%
|BNP Paribas S.A.
|68,35
|-0,39%
|Deutsche Telekom AG
|27,25
|-0,26%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|43,66
|-0,41%
|Eni S.p.A.
|16,51
|0,43%
|Infineon AG
|35,56
|1,27%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|542,20
|-0,55%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|14,86
|-0,47%
|Rheinmetall AG
|1 735,00
|1,14%
|Siemens AG
|229,55
|-0,04%
|Siemens Energy AG
|114,15
|3,44%
|UniCredit S.p.A.
|64,55
|0,09%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 690,96
|-0,05%