Euro STOXX 50-Entwicklung 17.11.2025 09:29:01

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Der Euro STOXX 50 bleibt auch heute auf Erholungskurs.

Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,09 Prozent auf 5 698,68 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,873 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,029 Prozent auf 5 692,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 693,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 686,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 701,25 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 448,61 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 794,85 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,88 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 113,50 EUR), Eni (+ 1,76 Prozent auf 16,58 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 35,87 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 208,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,72 Prozent auf 1 739,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,76 Prozent auf 28,19 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 43,73 EUR), Siemens (-0,54 Prozent auf 229,10 EUR), UniCredit (-0,48 Prozent auf 64,29 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,48 Prozent auf 544,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 213 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338,802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,43 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

