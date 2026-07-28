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Kering Aktie

Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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28.07.2026 18:33:15

Kering sales return to growth as Gucci slowdown eases

Strong demand for jewellery and eyewear drives improved performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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