Kering Aktie
|284,15EUR
|4,05EUR
|1,45%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
11.02.2026 11:32:33
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des Luxusgüterkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sell
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
279,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,02%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
284,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33,13%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Abwartend - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26
|KERING-Aktie klettert: Neuer Chef setzt auf Kurswechsel bei Gucci (dpa-AFX)
|
10.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kering von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - Kering und Philips springen an (Dow Jones)
|
10.02.26
|ROUNDUP/Trotz Sorgenkind Gucci: Kering will 2026 wieder wachsen (dpa-AFX)
|
10.02.26
|Shares in Kering jump as Gucci owner stems slide in sales (Financial Times)
|
03.02.26
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kering-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Kering
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Kering Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|284,15
|1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital