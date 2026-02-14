HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse des Luxusgüterkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



