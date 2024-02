Kia statt Tesla: Prominenter Investor Mark Cuban lobt Konkurrenzmodell

Investmentlegende Mark Cuban und Tesla-Chef Elon Musk haben sich schon so manchen verbalen Schlagabtausch geliefert. Nun geht es in die nächste Runde: Cuban schießt gegen Tesla-Fahrzeuge.

• Musk und Cuban streiten online• Cuban erklärt öffentlich seine Präferenz für Kia• Der Kia soll leichter zu fahren sein

Kampf der Giganten: Musk gegen Cuban

Die beiden Milliardäre kämpften erbittert auf sämtlichen sozialen Plattformen. Zuletzt mündete die Auseinandersetzung zwischen Self-Made-Milliardär Mark Cuban und Tesla-Chef Elon Musk in harschen Beleidigungen. Bereits seit Monaten dauert die Fehde der beiden an. Unter anderem bezeichnete Musk Cuban bislang als "Rassist", "Lügner" und "Marionette". Als Reaktion erklärte Cuban auf der neuen Plattform Threads, dass er seinen Kia EV6 seinem Tesla vorziehe: "Eigentlich besitze ich einen Tesla Plaid und einen Kia EV", schrieb er. "Ich fahre fast ausschließlich den Kia.", schrieb er.

Kia biete eine bessere Erfahrung

In einer Mail an Business Insider erklärte Cuban seine Äußerung. Der Kia biete ein besseres Fahrerlebnis. "Größere Reichweite. Genauere verbleibende Kilometer. Kilometer werden nicht so stark durch die Kälte beeinträchtigt. Höher über dem Boden", schrieb er in seiner E-Mail. "Tesla hat eine umfangreichere Software, aber der Kia ist einfacher zu fahren." Auf seinen Post reagierte weder Musk noch gab es eine offizielle Äußerung von Tesla. Kia hingegen schien erfreut: "Kia stimmt zu!" äußerte sich James Bell, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Kia America, gegenüber Business Insider.

