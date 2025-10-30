Kion-Auftragseingang schwächt sich ab - Prognose eingegrenzt

DOW JONES--Kion hat im dritten Quartal erneut ein solides Neugeschäft verzeichnet, verglichen mit dem Vorquartal schwächte sich das Wachstum beim Auftragseingang aber deutlich ab. Der Umsatz blieb stabil und der operative Gewinn entwickelte sich rückläufig. Den Ausblick für das Gesamtjahr grenzte der Logistikspezialist nach neun Monaten ein.

Das um Sonderposten und Effekten aus der Kaufpreisallokation bereinigte EBIT ging in den drei Monaten Juli bis September um 13,3 Prozent zum Vorjahr auf 190,5 Millionen Euro zurück. Zugleich blieb der Umsatz mit 2,7 Milliarden Euro konstant (plus 0,2 Prozent), so dass die entsprechende Umsatzrendite mit 7,0 Prozent um 110 Basispunkte schwächer ausfiel als noch vor einem Jahr. Analysten hatten im Konsens von Vara Research mit 182 Millionen Euro bereinigtem EBIT und Einnahmen von 2,68 Milliarden Euro gerechnet.

Der Auftragseingang verbesserte sich in beiden Geschäftsfeldern und stieg konzernweit um 10 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, doch ging das Neugeschäft im Vergleich zum Vorquartal um 24 Prozent zurück, wie aus einer Analystenpräsentation hervorgeht.

Unter dem Strich verdiente Kion im dritten Quartal 119 Millionen Euro, nach 74 Millionen im Vorjahr.

Kion grenzte seine Erwartungen an Umsatz und Ergebnis für 2025 ein. Das bereinigtes EBIT wird nun zwischen 760 und 820 statt wie bisher zwischen 720 und 870 Millionen Euro erwartet, die Umsätze zwischen 11,1 und 11,4 Milliarden statt wie bisher zwischen 10,9 und 11,7 Milliarden Euro.

Vor einer Woche hatte Kion den Markt bereits damit überrascht, dass die Einmalaufwendungen für verschiedene Kostensparmaßnahmen weniger hoch ausfallen als geplant. Aus diesem Grunde wurde der Ausblick für den Free Cashflow 2025 bereits auf 600 bis 700 Millionen Euro erhöht - und jetzt bestätigt. Damit liegt die Zielspanne um 150 bis 200 Millionen höher als zuvor.

