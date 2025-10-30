ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe in einem soliden Quartal mit den Aufträgen und dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht sowie umsatzseitig die Erwartungen erfüllt, schrieb Sven Weier am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die eingeengten Umsatz- und Ebit-Ziele entsprächen ebenfalls den Erwartungen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.