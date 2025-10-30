KION GROUP Aktie
|57,60EUR
|0,40EUR
|0,70%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Marge im Bereich IT & Service sei aber gut gewesen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,15 €
|
Abst. Kursziel*:
10,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
11:45
|ROUNDUP: Kion schneidet besser ab als erwartet - Aktie schwankt (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07:36