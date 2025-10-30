KION GROUP Aktie

57,60EUR 0,40EUR 0,70%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

30.10.2025 10:35:41

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Marge im Bereich IT & Service sei aber gut gewesen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58,15 € 		Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten