KION GROUP Aktie

57,60EUR 0,40EUR 0,70%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 10:07:28

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikdienstleister habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der eingeengten Jahreszielspannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,15 € 		Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten