Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
28.11.2025 08:58:38
Kreise: Koalition will Lockerungen vom Verbrenner-Aus in EU ab 2035
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will sich auf EU-Ebene für Lockerungen vom geplanten Aus für neue Verbrenner-Autos ab 2035 einsetzen. Demnach sollten auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden dürfen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen nach dem Koalitionsausschuss erfuhr./hoe/DP/zb
