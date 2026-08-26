Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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26.08.2026 14:21:00
Kritische Schadcode-Lücken in Adobe-Anwendungen geschlossen
Angreifer können mehrere Sicherheitslücken unter anderem in Adobe Campaign Classic, Illustrator und Substance 3D Designer ausnutzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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19.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
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|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Inc.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.