Krones peilt 2024 weiteres Wachstum an

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller KRONES rechnet weiter mit einem hohen Wachstum. Der Erlös soll im laufenden Jahr um 9 bis 13 Prozent zulegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Dabei soll die Profitabilität weiter zulegen. Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll auf 9,8 bis 10,3 Prozent steigen. 2023 legte der Umsatz um gut 12 Prozent auf 4,72 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn zog dabei um etwas mehr als ein Fünftel auf 457 Millionen Euro an. Die Marge betrug 9,7 (Vorjahr: 8,9) Prozent. Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen der Experten./zb/jha/