KRONES Aktie

125,60EUR 5,40EUR 4,49%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

07.11.2025 18:23:27

KRONES Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 152 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers habe in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht zuversichtlich geklungen, dass die positive Dynamik anhalte, schrieb Constantin Hesse am Freitagabend. Hesse hält an seiner "konstruktiven" Einschätzung von Krones fest./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
125,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
125,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

