KRONES Aktie
|125,60EUR
|5,40EUR
|4,49%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 152 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers habe in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht zuversichtlich geklungen, dass die positive Dynamik anhalte, schrieb Constantin Hesse am Freitagabend. Hesse hält an seiner "konstruktiven" Einschätzung von Krones fest./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
