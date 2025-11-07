KRONES Aktie

07.11.2025 17:39:43

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Quartalszahlen von 149 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstums-Indikationen für Umsatz und Auftragseingang im vierten Quartal seien stark./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
125,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
125,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

