KRONES Aktie

123,80EUR 3,60EUR 3,00%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 10:47:52

KRONES Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe solide abschnitten, schrieb Sven Weier am Freitag. Wichtig sei nun, dass es auftragsseitig wieder besser laufe. Die Krones-Papiere seien daher mit Blick auf 2026 einen Blick wert./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123,60 € 		Abst. Kursziel*:
17,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
123,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,12%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten