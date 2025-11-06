Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rote Zahlen 06.11.2025 17:45:00

Lenzing-Aktie tiefrot: Im Dreivierteljahr Nettoverlust in Millionenhöhe

Lenzing-Aktie tiefrot: Im Dreivierteljahr Nettoverlust in Millionenhöhe

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing hat in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Nettoverlust von 105 Mio. Euro geschrieben, nach einem Minus von rund 111 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2024.

Pro Aktie betrug der Verlust 4,38 Euro. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, stieg der Umsatz leicht um 0,7 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wurde fast halbiert auf 20,6 Mio. Euro.

"Diese Entwicklung spiegelt die Auswirkungen anhaltender Marktvolatilität sowie Zoll- und geopolitische Unsicherheiten wider", heißt es in der Aussendung. "Die mittel- bis langfristigen Perspektiven bleiben jedoch unverändert positiv."

In der Lenzing-Chefetage rechnet man für das ganze Geschäftsjahr 2025 weiter mit einem Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) über dem Vorjahresniveau. In den ersten neun Monaten stieg das EBITDA um gut 29 Prozent auf rund 340 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug minus 98,7 Mio. Euro, nach 33,4 Mio. Euro ein Jahr zuvor - also fast eine Verdreifachung des Vorsteuerverlustes.

Standort in Indonesien könnte verkauft werden

Lenzing verweist in der Aussendung auf sein laufendes Sparprogramm. Die Maßnahmen "sollen bis Ende 2027 zusätzlich jährliche Einsparungen von rund 45 Mio. Euro nachhaltig realisieren". Heuer sollen 180 Mio. Euro eingespart werden. In dem Kontext überprüfe man auch die "strategischen Optionen" für den Unternehmensstandort in Indonesien, "einschließlich eines möglichen Verkaufs".

Ende September war bekannt geworden, dass der Faserhersteller auch am Standort in Oberösterreich 300 Jobs in der Verwaltung abbauen will - davon 250 noch bis Jahresende. In den folgenden zwei Jahren sollen dann nochmals 300 weitere Stellen wegfallen.

Lenzing-Aktie rutscht nach Zahlenvorlage kräftig ab

Die Lenzing-Aktie hat am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse auf die Vorlage von Geschäftsergebnissen mit deutlichen Kursverlusten reagiert. Die Papiere des Faserherstellers rutschten zum Handelsschluss um starke 7,46 Prozent ab auf 22,95 Euro. Seit dem Jahresauftakt liegen die Titel damit bereits 20 Prozent im Minus. Zum Vergleich: Der wichtigste heimische Börsenindex ATX gewann in diesem Zeitraum gut 30 Prozent an Wert.

Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk vom Umsatz- bis zum Ergebnisausweis als unter den Erwartungen.

Nach Einschätzung der Experten sei es viel versprechend zu sehen, dass das Kosteneinsparungsprogramm des Unternehmens positive Ergebnisse erzielt, doch bleibt das Management des Unternehmens vorsichtig und die Prognose für das Gesamtjahr 2025 ist eher undurchsichtig.

spo/tsk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Lenzing-Aktie tiefer: Mathias Breuer wird neuer Finanzvorstand
Lenzing-Aktie leichter: Bis zu 600 Stellenstreichungen bis Ende 2027
Lenzing-Aktie im Minus: Hunderte Jobs in Gefahr

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten

Analysen zu Lenzing AGmehr Analysen

30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
08.07.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lenzing AG 22,90 -7,66% Lenzing AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen