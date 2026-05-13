Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.05.2026 22:15:00
Linkedin: Mehr Umsatz, weniger Arbeitsplätze
Die Microsoft-Tochter Linkedin macht 12 Prozent mehr Umsatz. 5 Prozent der Belegschaft werden wegorganisiert, heißt es.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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12.05.26
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08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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08.05.26
|Chris Hohn’s hedge fund slashes $8bn Microsoft stake in warning over AI disruption (Financial Times)
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07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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07.05.26
|Microsoft-Aktie nach Bilanz im Fokus: Rekordzahlen besänftigen Anleger nicht (finanzen.at)
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