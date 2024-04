LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Der FTSE 100 bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 7 848,18 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 2,488 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 877,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 877,05 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 877,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7 830,96 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,84 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.03.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 738,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 461,93 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 898,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Bei 8 044,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola HBC (+ 1,16 Prozent auf 24,38 GBP), Compass Group (+ 0,83 Prozent auf 21,87 GBP), BAT (+ 0,70 Prozent auf 23,09 GBP), Imperial Brands (+ 0,69 Prozent auf 17,61 GBP) und National Grid (+ 0,53 Prozent auf 10,36 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Scottish Mortgage Investment Trust (-2,44 Prozent auf 8,04 GBP), easyJet (-1,92 Prozent auf 5,20 GBP), Intermediate Capital Group (-1,63 Prozent auf 19,91 GBP), Rolls-Royce (-1,57 Prozent auf 3,96 GBP) und Ocado Group (-1,47 Prozent auf 3,45 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 4 713 137 Aktien gehandelt. Mit 213,287 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at