LSEG-CEO Schwimmer: Londoner Börse steht nicht zum Verkauf

DOW JONES--Die Londoner Börse steht nach Aussage von LSEG-CEO David Schwimmer nicht zum Verkauf und soll auch nicht ausgegliedert werden. Schwimmer erklärte gegenüber Journalisten nach der Bilanzpräsentation 2024, dass die Handelsplätze der LSEG "einen positiven Kreislauf" innerhalb der Strategie der Gruppe bilden, die darin bestehe, "eine Finanzmarktinfrastruktur und ein Datenökosystem für den gesamten Lebenszyklus des Handels, für alle Anlageklassen und auf globaler Basis bereitzustellen." Die Londoner Börse sei ein "Kernstück" der London Stock Exchange Group (LSEG).

Schwimmer kam im Jahr 2018 von Goldman Sachs zur LSEG und hat seitdem ihren Umbau in ein Daten- und Analyseunternehmen verantwortet. Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen den Datendienstleister Refinitiv für 27 Milliarden US-Dollar und ging im darauffolgenden Jahr eine zehnjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft ein. Daten und Analysen machen derzeit etwa die Hälfte des Umsatzes der LSEG aus, während der Anteil des Aktiengeschäfts weniger als 3 Prozent beträgt. Dies hat zu Spekulationen über die Zukunft der 223 Jahre alten Londoner Börse geführt, die mit hohen Mittelabflüssen aus britischen Aktienfonds und einem Mangel an Börsengängen zu kämpfen hat und auch darunter leidet, dass große Unternehmen eine Notierung im Ausland anstreben.

"Wenn Sie an unseren Handelsplätzen handeln, erzeugen Sie Daten", sagte er weiter. "Wir stellen diese Daten dem Markt zur Verfügung. Der Markt nutzt diese Daten, um Entscheidungen in Bezug auf mehr Handel zu treffen." Schwimmer sagte, die LSE sei daher "absolut zentral für unsere Strategie, unser Geschäft und unsere Marke" und er sei "sehr, sehr glücklich", dieses Geschäft zu haben.

Stephen Yiu, der den milliardenschweren Blue Whale Growth Fund verwaltet, sagte im vergangenen Monat zu Financial News, dass die LSEG die Londoner Börse abstoßen und eine neue Marke einführen sollte, die die Transformation des Unternehmens widerspiegelt. Als mögliche Bieter nannte er Euronext und die Deutsche Börse. Der Blue Whale Growth Fund baut derzeit eine Beteiligung an LSEG auf.

Nach dem schlechtesten Jahr für Börsengänge in London seit der Finanzkrise bekräftigte Schwimmer seinen positiven Ausblick für Börsengänge. "Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich, was die Pipeline angeht, und wir können eine Reihe von Unternehmen sehen, die sich in der Vorbereitungsphase befinden und ihre Pläne evaluieren", sagte er. "Der Markt für Börsengänge ist auf globaler Ebene weiterhin recht verhalten." Schwimmer fügte hinzu, dass London nach wie vor einer der größten Märkte der Welt sei, wenn man das aufgenommene Kapital und die Folgeemissionen mit einbeziehe.

"Dies ist ein sehr gesunder Markt, mit reichlich Liquidität und viel Aktivität", sagte er. Die Regierung hat sich bemüht, das Regelwerk zu überarbeiten, in der Hoffnung, London zu einem attraktiveren Ort für Börsengänge zu machen, einschließlich einer Überarbeitung der Börsenzulassungsregeln im letzten Sommer und Plänen für einen privaten Aktienmarkt namens Pisces.

February 27, 2025