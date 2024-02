LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag

Um 12:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent fester bei 17 491,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 507,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 392,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 16 933,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2023, einen Stand von 15 964,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Wert von 15 418,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 4,46 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 507,50 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,27 Prozent auf 33,98 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,41 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,36 Prozent auf 72,33 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,31 Prozent auf 26,37 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,25 Prozent auf 87,20 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Hannover Rück (-0,97 Prozent auf 233,60 EUR), Henkel vz (-0,86 Prozent auf 69,44 EUR), Symrise (-0,84 Prozent auf 97,08 EUR), Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 139,95 EUR) und Siemens Energy (-0,68 Prozent auf 13,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 443 909 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,615 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

